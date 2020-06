Söder verteidigt Tourismus-Einschränkungen für Risiko-Landkreise

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Tourismus-Einschränkungen für Menschen aus Landkreisen mit vielen Corona-Fällen gegen Kritik verteidigt. Söder sagte am Abend im BR-Fernsehen, Mecklenburg-Vorpommern habe auch solch eine Regel eingeführt. Sie schaffe Klarheit und schütze nicht nur die Menschen im Freistaat, sondern auch Urlauber. Die Staatsregierung hatte beschlossen, dass Einwohner von Landkreisen mit mehr als 50 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von einer Woche nicht in Bayern übernachten dürfen. Aktuell sind davon die Kreise Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen betroffen. Dort beginnen am Montag die Sommerferien. Ausnahmen soll es nur für Menschen geben, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.06.2020 01:00 Uhr