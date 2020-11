Söder verteidigt Teil-Lockdown erneut

Nachrichtenarchiv - 01.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder hat den anstehenden Teil-Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie erneut verteidigt. In der ARD-Sendung "Anne Will" verwies er darauf, dass es auf der ganzen Welt kein anderes Konzept als das Reduzieren von Kontakten gibt. Dabei habe man sich für gesellschaftliche Prioritäten entschieden, sagte Söder. In Wirtschaft und Handel sollen Arbeitsplätze erhalten, Schulen und Kitas offen gehalten werden. Die Max-Planck-Forscherin Priesemann bezeichnete den Teil-Lockdown als eine Chance, um die außer Kontrolle geratene Situation wieder in den Griff zu bekommen. Ein Zustand wie im Sommer mit niedrigen Infektionszahlen erlaube mehr Kontakte und Freiheiten, so Priesemann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 23:00 Uhr