Söder verteidigt spätere Öffnung der Geschäfte

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Kritik an der verzögerten Öffnung der Läden im Freistaat zurückgewiesen. Im BR-Fernsehen sagte Söder, die Geschäfte müssten sich schließlich vorbereiten, um die geltenden Abstandsregeln umzusetzen. Verpflichtend ist laut Söder für die Läden außerdem ein Desinfektionskonzept, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Anders als in anderen Bundesländern dürfen in Bayern am Montag nur Baumärkte und Gartencenter öffnen - eine Woche später dann Buchläden, Auto- und Fahrradhändler sowie Geschäfte, die bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Der Ministerpräsident zeigte sich vorsichtig optimistisch, weil sich die Zahl der Infizierten mittlerweile nur noch alle 20 Tage verdopple - und nicht mehr alle zwei, drei Tage, wie zu Beginn der Krise. Dass ab Montag im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt ist, begründete Söder mit Rücksichtnahme vor allem auf Alleinstehende.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 22:00 Uhr