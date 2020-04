Söder verteidigt schrittweise Corona-Lockerung in Bayern

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen in Bayern verteidigt. Er und sein Kabinett hätten sich bewusst gegen einen - so wörtlich - radikalen Kaltstart ab Montag entschieden, denn das hätte ein völliges Chaos gegeben, sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. Man denke auch an die Wirtschaft, aber man wolle keine Experimente mit der Gesundheit machen, betonte Söder. Eltern bat er weiter um Geduld. Eine schnelle Rückkehr der Kindergarten- und Grundschulkinder in die Einrichtungen sei momentan nicht geplant, auch keine schnelle Öffnung von Spielplätzen, erklärte Söder. Gerade die Kleinsten könnten mit Mundschutz und Abstandsregeln nicht gut umgehen. Stattdessen soll bei der Notfallbetreuung nachjustiert werden, zum Beispiel sollten mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen werden. Die Sommerferien zu streichen, lehnt Söder ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 12:45 Uhr