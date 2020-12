Söder verteidigt Maßnahmen - und betont Relevanz des Landtags

Nachrichtenarchiv - 07.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die schärferen Corona-Regeln verteidigt. Die Lage sei ernst, sagte er am Vormittag bei einer Pressekonferenz. Deswegen brauche es eine Mentalitätsumkehr. Söder sagte, er habe täglich erlebt, dass die Menschen das kleinste Schlupfloch innerhalb der Regeln gesucht hätten. Nun sei es nötig, dass möglichst viele mitmachten. In seinen Augen sei das der einzige Weg zurück zur Normalität. Söder betonte außerdem, wie wichtig die Zustimmung des Landtags sei. Dabei handele es sich nicht um Symbolpolitik. Sollte das Plenum nicht zustimmen, dann würden die Regeln nicht stattfinden, so der Ministerpräsident. Ab übermorgen sollen in Bayern strengere Ausgangsbeschränkungen gelten. Geplant ist unter anderem, dass die Menschen die Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen dürfen, etwa um zur Arbeit zu gehen, Sport zu machen oder einen anderen Hausstand zu besuchen. Morgen muss der Landtag den neuen Regeln noch zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 11:00 Uhr