Söder verteidigt im Landtag strengen Lockdown

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landtag berät zur Stunde über den Komplett-Lockdown, der ab morgen auch im Freistaat gelten soll. Ministerpräsident Söder verteidigte in einer Regierungserklärung zunächst die Schließung von Schulen, Kitas und der meisten Geschäfte damit, dass die Situation mittlerweile schlimmer sei als im Frühjahr. Im Freistaat gebe es seit gestern 126 weitere verstorbene Corona-Infizierte. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Die Krankenhäuser sind demnach kurz vor der Überlastung. Die Bürger rief der Ministerpräsident auf, in den nächsten Wochen möglichst zu Hause zu bleiben. Skeptisch zeigte er sich, ob der Lockdown schon am 10. Januar auslaufen kann. Mit Blick auf Zwischenrufe von AfD-Abgeordneten sagte Söder, hätte man auf diese Partei gehört, wäre Bayern in den vergangenen Monaten im Chaos versunken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 14:00 Uhr