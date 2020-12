Söder verteidigt im Landtag seinen Corona-Kurs

Sachsen kündigt härtere Corona-Beschränkungen an

Dresden: Wegen der hohen Corona-Infektionszahl in Sachsen hat Ministerpräsident Kretschmer deutlich härtere Beschränkungen angekündigt. Bereits von Montag sollen Schulen, Kindertagesstätten und Geschäfte geschlossen werden, sagte Kretschmer nach der Kabinettssitzung in Dresden. Nur lebensnotwendige Läden sollen wie schon im Frühjahr offen bleiben. Dazu zählten etwa Lebensmittelläden. Die Regeln sollen bis zum 10. Januar gelten. Sachsen müsse jetzt zur Ruhe gebracht werden, sagte der CDU-Politiker. In Erfurt kündigte die thüringische Landesregierung an, die Corona-Maßnahmen über Weihnachten und Silvester nicht zu lockern. Laut den jüngsten Zahlen der Landesregierung liegt die durchschnittliche Inzidenz in Thüringen derzeit bei rund 183.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 15:00 Uhr