Söder verteidigt im Landtag Corona-Maßnahmen

München: Ministerpräsident Söder hat im Landtag die Notwendigkeit von strikten Anti-Corona-Maßnahmen betont. Söder verwies in der Sondersitzung des Parlaments auf drastisch steigende Infektionszahlen - in Bayern, aber auch im Rest Deutschlands und Europas. Leider hätten sich alle Prognosen bestätigt, so Söder. Die zweite Welle habe den Kontinent erreicht, und sie sei schlimmer als die erste. Unverständnis zeigte er über die Haltung, dass das Sterben - auch an Corona - zum Leben gehöre. Es sei unethisch, nichts gegen die Ausbreitung einer Pandemie zu tun. Nötig sei deshalb jetzt der beschlossene - so Söder wörtlich - "Lockdown light". Dieses Mal habe man dabei - anders als im Frühjahr - gesellschaftliche Prioritäten gesetzt. Deshalb blieben Schulen, Kitas und Läden offen. Dies sei keine medizinische Entscheidung. Es gebe keine Gewissheiten, dass es irgendwo keine Infektionen gebe - wie es derzeit die Betreiber aus betroffenen Branchen behaupteten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 13:45 Uhr