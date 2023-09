Söder verteidigt Entscheidung im Fall Aiwanger im ZDF-Sommerinterview erneut

Bernau am Chiemsee: Bayerns Ministerpräsident Söder hat seine Entscheidung noch einmal gerechtfertigt, seinen Stellvertreter Aiwanger von den Freien Wählern in der Flugblattaffäre im Amt zu lassen. Im ZDF-Sommerinterview sagte Söder, es sei ihm darum gegangen, fair zu sein. Mutmaßungen, er halte auch aus Angst vor einem Solidarisierungseffekt mit den Freien Wählen an Aiwanger fest, wies Söder zurück. Die Entscheidung sei eine Gesamtabwägung gewesen, die ihm nicht leicht gefallen sei. Zwar seien nicht alle Fragen zu den Antisemitismusvorwürfen von Aiwanger befriedigend beantwortet worden, aber es habe auch keine Beweise gegeben, die die Vorwürfe untermauern. Aiwanger habe sich davon distanziert, so Söder. Zwar spät, aber nicht zu spät. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl sagte Söder, man wolle die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen.

