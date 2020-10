Söder verteidigt Corona-Politik - Grüne sprechen von Arroganz

Frankreichs Innenminister sieht "Krieg" gegen islamistische Ideologie

Paris: Nach dem Anschlag in der Kathedrale Notre Dame von Nizza mit drei Toten sieht Frankreichs Innenminister Darmanin sein Land im - so wörtlich - "Krieg gegen die islamistische Ideologie". Der Islamismus sei eine Form des Faschismus im 21. Jahrhundert, sagte der Minister in einem Interview. Frankreich werde mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen die innere und äußere Bedrohung kämpfen. Darmanin zufolge war der Angreifer, bei dem es sich um einen 21-jährigen Tunesier handeln soll, weder der Polizei in Frankreich noch in anderen europäischen Ländern bekannt. Nizzas konservativer Bürgermeister Estrosi forderte schärfere Flüchtlings-Kontrollen und eine landesweite Nutzung elektronischer Gesichtserkennung. In ganz Frankreich gilt seit dem gestrigen Anschlag die höchste Terror-Warnstufe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 12:45 Uhr