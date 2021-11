Söder verteidigt Corona-Politik der Staatsregierung

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Freistaat verteidigt. Die neuen Regelungen seien verhältnismäßig und in den Hotspots abgestuft. Überwiegend handele es sich um einen Lockdown für Ungeimpfte, sagte Söder dem BR. Die Staatsregierung hatte gestern einen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Unter anderem soll ab Mittwoch die 2G-Regel bei Friseuren oder in Hochschulen gelten. Für nicht Immunisierte gelten Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Über die Maßnahmen entscheidet am Dienstag noch das Kabinett. - Auch Sachsen verhängt vorübergehend strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Unter anderem dürfen Ungeimpfte in Landkreisen mit einer Inzidenz über 1000 das Haus nur noch mit einem triftigen Grund verlassen. Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden ab Montag geschlossen. Auch Weihnachtsmärkte dürfen in Sachsen - wie in Bayern - nicht stattfinden. Die Maßnahmen seien schwer, aber notwendig, sagte Ministerpräsident Kretschmer am Abend. Mit diesem Wellenbrecher wolle man erreichen, dass die Krankenhäuser nicht überliefen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 20.11.2021 05:00 Uhr