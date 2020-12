Söder verteidigt Beschlüsse zum harten Lockdown

Kanzleramtsminister warnt vor ausgiebigen Weihnachtseinkäufen vor dem Lockdown

Berlin: Kanzleramtsminister Braun hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die zwei verbleibenden Tage mit geöffneten Geschäften nicht für ausgiebige Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu nutzen. Braun sagte am Abend im Ersten, die Corona-Infektionszahlen seien jetzt so hoch, dass unmittelbar die Kontakte reduziert werden müssen. Die verbleibenden zwei Tage vor dem Lockdown sollten nicht so genutzt werden, dass es in den Innenstädten übervoll werde. Zur Begründung, warum die Verschärfungen erst ab Mittwoch gelten, sagte Braun, manche Länder würden diese zwei Tage noch brauchen, um die Maßnahmen vorzubereiten. Was Lebensmittel anbelangt rechnet der Handelsverband nicht mit Hamsterkäufen. Die Kunden hätten gelernt, dass die Lieferketten und die Versorgung der Bevölkerung auch unter schwierigen Bedingungen funktioniere, so der HDE im Handelsblatt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 23:00 Uhr