Söder verteidigt Beschlüsse zum harten Lockdown

Deutschland geht ab Mittwoch in den Lockdown

Berlin: Bund und Länder verhängen wegen der Corona-Pandemie noch vor Weihnachten einen harten Lockdown. Er tritt am Mittwoch in Kraft und gilt bis mindestens 10. Januar. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen. Ausnahmen sind etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Tankstellen oder Banken. Industriebetriebe können weiterarbeiten, werden aber aufgefordert, die Betriebsferien möglichst zu verlängern und wo immer möglich Heimarbeit anzubieten. In Schulen sollen die Kontakte bundesweit deutlich eingeschränkt werden. Bayern will nach Angaben von Ministerpräsident Söder ab Mittwoch Schulen und Kitas ganz dicht machen. Dann gilt auch eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Über die Weihnachtsfeiertage darf ein Haushalt mit vier weiteren Personen über 14 Jahren zusammenkommen. An Silvester und Neujahr gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot, der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell untersagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 19:00 Uhr