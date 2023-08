Söder vertagt Entscheidung über Aiwangers Entlassung

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit mit Freie-Wähler-Chef Aiwanger vertagt. Das sagte Söder in einem Pressestatement nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses zur Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit. Dem CSU-Chef zufolge reichen Aiwangers heutige Aussagen nicht für eine abschließende Bewertung des Falls aus. Dieser habe zugesagt, 25 Fragen schriftlich beantworten zu wollen. Aiwanger vorher als Wirtschaftsminister zu entlassen, wäre ein "Übermaß". Söder betonte erneut, die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen. Koalitionen hingen nicht an einer einzigen Person. Aiwanger hatte sich am Wochenende vom Inhalt des Flugblatts distanziert, aber eingeräumt, als Schüler eines oder mehrere Exemplare bei sich getragen zu haben. Als Verfasser bekannte sich sein älterer Bruder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 13:00 Uhr