Söder verspricht mehr Impftempo in Bayern

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor Kurzem die Ergebnisse des Impf-Gipfels vorgestellt. Der Freistaat hat bislang 2,7 Millionen Impfdosen erhalten, davon wurde der Großteil bislang verabreicht. Söder kündigte an, dass Impftempo zu erhöhen. So sollen ab Ende April, Anfang Mai die bayerischen Betriebsärzte in die Impfkampagne integriert werden. Er gehe davon aus, dass bis dahin etwa 20 Prozent aller Einwohner in Bayern geimpft sein werden. Sobald mehr Lieferungen der Impfstoffe kommen, soll auch in Kliniken geimpft werden. Morgen beginnen die Hausärzte im Freistaat offiziell mit den Impfungen. Dafür erhalten die beteiligten 1.600 Praxen zunächst 20 Impfdosen pro Woche. Grundsätzlich gelte, so Söder, es werde geimpft für mehr Gesundheit und für mehr Freiheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 12:45 Uhr