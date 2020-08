Söder verspricht Hilfe Regionen nach US-Truppenabzug

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat Hilfe für die vom US-Truppenabzug betroffenen Regionen in Bayern angekündigt. Die Staatsregierung werde allen betroffenen Standorten helfen. Die Entscheidung der USA, 12.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, belaste das deutsch-amerikanische Verhältnis. Dabei sei ein militärischer Nutzen nicht erkennbar, so Söder. Betroffen sind vor allem die Standorte Vilseck und Grafenwöhr in der Oberpfalz. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, sagte, die Reduzierung sei geopolitisch für die USA gar nicht sinnvoll und widerspreche den Sicherheitsinteressen der Nato. Der republikanische Senator Romney bezeichnete den Abzug als einen Schlag ins Gesicht eines Freundes und Verbündeten. Senator Sasse, ebenfalls Republikaner, bescheinigte Trump mangelndes strategisches Verständnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 06:00 Uhr