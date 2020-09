Söder verschiebt CSU-Parteitag

München: Die CSU will ihren für Dezember geplanten Präsenzparteitag wegen der unklaren Corona-Infektionslage ins kommende Jahr verschieben. Parteichef Söder sagte, ein großer Parteitag mit mehr als 1000 Delegierten und Gästen wäre kein gutes Signal. In Zeiten, in denen sogar über die Absage von Weihnachtsmärkten diskutiert werde, müsse die Politik als Vorbild vorangehen. Es sei auch politisch klüger, den Parteitag erst im neuen Jahr zu machen, denn dann gebe es auch mehr Klarheit bei den Personalentscheidungen der CDU, so Söder weiter. Als aussichtsreichste Kandidaten für die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer für den CDU-Vorsitz gelten NRW-Ministerpräsident Laschet, der Wirtschaftsexperte Merz und der Außenexperte Röttgen. Gewählt werden soll bei einem Parteitag in Stuttgart Anfang Dezember.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 15:00 Uhr