Söder verlangt vom Bund Klärung der Gasversorgung aus Haidach

25.07.2022 16:00 Uhr

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung aufgefordert, die Gasversorgung Bayerns aus dem Speicher Haidach in Österreich zu klären. Söder reagierte damit auf die Ankündigung Österreichs, den auch für Bayern wichtigen Speicher bei Salzburg möglichst bald auch mit dem österreichischen Netz zu verbinden. Söder sagte, er beobachte die Entwicklung mit Sorge. Bayern könne aber nicht selbst handeln, es sei eine Bundesangelegenheit. Bislang ist vor allem Bayern durch den Speicher in Haidach mit Gas versorgt worden. Gestern hatte Österreich beschlossen, dass alle Gasspeicher auf seinem Staatsgebiet auch an das österreichische Netz angeschlossen werden müssen. Österreichs Energieministerin Gewessler unterstrich, der Schritt bedeute nicht, dass das eine Land dem anderen Land Gas wegnehmen wolle. Man habe sich bislang immer gut abgestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 16:00 Uhr