Söder verlangt "Masterplan" zur Wiedereinführung der Wehrpflicht

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für eine massive finanzielle und personelle Besserstellung der Bundeswehr ausgesprochen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, Ziel müsse es sein, nicht nur zwei, sondern drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für die Truppe bereitzustellen. Außerdem brauche es einen Masterplan für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Von Verteidigungsminister Pistorius erwarte er dazu ein Konzept, wie diese modern ausgestaltet werden könne, so Söder. In der gleichen Zeitung forderte der Chef des Bundeswehrverbands, Wüstner, so schnell wie möglich die Musterung junger Menschen wieder einzuführen. Nur so sei es möglich, genügend Nachwuchs für die Bundeswehr zu rekrutieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 07:00 Uhr