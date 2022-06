Söder verlangt deutschen Gasgipfel

Lauterbach kündigt überarbeitetes Testkonzept an

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will mit einem Bündel von Maßnahmen die neue Corona-Welle eindämmen. Dazu gehören nach seinen Worten ein neues Testkonzept und eine Impfkampagne für den Herbst. Zudem kündigte Lauterbach an, noch vor der Sommerpause Eckpunkte für ein künftiges Infektionsschutzgesetz vorzulegen. Wörtlich sagte der Minister: "Ziel ist ganz klar, dass wir besser in den Herbst hineingehen wollen, als wir das im letzten Jahr konnten und auch im Jahr davor". Angepasste Corona-Impfstoffe erwartet Lauterbach ab September. Nicht bestätigen wollte er einen Bericht der Welt am Sonntag, wonach die Bundesregierung über die Einführung einer generellen Maskenpflicht nach der sogenannten O-bis-O-Regel diskutiert, also das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen von Oktober bis Ostern.

