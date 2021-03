Söder verlangt Abbau der Impf-Bürokratie

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder verlangt grundsätzlich mehr Tempo beim Impfen. Söder dankte in seiner Regierungserklärung im Landtag den Kommunen, die die Impfzentren betreiben. Man sehe schon deutliche Erfolge am Rückgang der Todesrate bei den über 80-Jährigen. Nun müsse die Impf-Bürokratie abgebaut werden, auch damit die Hausärzte schnell einbezogen werden können. Die derzeitigen Corona-Hotspots an den Grenzen sollen am Dienstag 50.000 zusätzliche Impfdosen erhalten. Von der EU verlangte er, neue Impfstoffe zügiger zuzulassen. Mit Blick auf die Lockdown-Lockerungen appellierte Söder an die Mitwirkung der Bürger. Er bekräftigte, dass er an der Inzidenz als zentraler Größe für Öffnungen festhalten will. Vom Bund verlangt Söder klare Vorgaben darüber, wie man aus einem Selbsttest einen Nachweis bekommt, der dann sinnvoll eingesetzt werden kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 13:45 Uhr