Söder verkündet weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen

US-Regierung unterstreicht deutsch-amerikanische Geschlossenheit im Ukraine-Konflikt

Washington: Vor dem Antrittsbesuch von Kanzler Scholz im Weißen Haus hat die US-Regierung die amerikanisch-deutsche Geschlossenheit im Ukraine-Konflikt unterstrichen. Eine hochrangige US-Regierungsmitarbeiterin erklärte, die USA stimmten sich mit Deutschland eng über Sanktionen ab, die im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine in Kraft treten sollen. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Zudem gibt es Kritik an dem Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Der Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Annen, hat die Diskussion über die angebliche Zurückhaltung des Kanzlers kritisiert. Auf phoenix sagte der SPD-Politiker, in der "medial erhitzten Debatte" werde ein Besuch zum alleinigen Kriterium für Engagement genommen. Dabei habe die Bundesregierung bislang viel geleistet, dazu gehörten Telefonate oder enge Abstimmungen der außenpolitischen Berater.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 14:15 Uhr