Söder verabschiedet Papst Benedikt am Flughafen München

Regensburg: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. verlässt morgen den Freistaat Bayern und kehrt in den Vatikan zurück. BR-Informationen zufolge wird er morgen um die Mittagszeit von Ministerpräsident Söder am Münchner Flughafen verabschiedet. Benedikt war am Donnerstag überraschend nach Regensburg gekommen, um seinen Bruder Georg Ratzinger zu besuchen. Der langjährige Leiter der Regensburger Domspatzen soll schwer erkrankt sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 19:00 Uhr