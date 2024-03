Söder unterzeichnet in China erstes Partnerschaftsabkommen

Chengdu: Bayerns Ministerpräsident Söder hat am ersten Tag seiner Chinareise ein neues Partnerschaftsabkommen mit der Provinz Sichuan unterzeichnet. Vereinbart wurde eine wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Söder betonte, es gebe viele Investitionen bayerischer Unternehmen in der aufstrebenden Region; der Freistaat wolle ihnen Begleitschutz geben. Wörtlich ergänzte sagte der CSU-Politiker: "Wir glauben, dass es wichtig ist, hier präsent zu sein." Ein Projekt in Chengu ist eine Magnetschwebebahn, die der bayerische Baukonzern Bögl mitgebaut hat. Morgen reist Söder weiter nach Peking, um am Mittwoch Regierungschef Li Qiang zu treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 09:00 Uhr