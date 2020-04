Söder und Steinmeier rufen Bürger zu Geduld in Corona-Krise auf

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Bürger in der Corona-Krise zu Geduld aufgerufen. In seiner Osteransprache sagte der CSU-Politiker, es werde auch nach den Ferien nicht einfach so weitergehen können wie bisher. Laut Söder wird es Bereiche geben, in denen es schneller geht, und welche, in denen es sicher länger dauert. Der Ministerpräsident sagte mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen wörtlich: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall". Auch Bundespräsident Steinmeier mahnte zu Geduld. Über eine Lockerung der Einschränkungen entschieden nicht allein Politiker und Experten, das hätten alle in der Hand. Das Staatsoberhaupt zeigte sich tief beeindruckt von dem Kraftakt, den das Land in den vergangenen Wochen vollbracht habe. Durch radikale Einschnitte habe jeder Menschenleben gerettet und tue dies noch. Die Ansprache des Ministerpräsidenten zeigt das BR Fernsehen um 18.55, die des Bundespräidenten um 20.15.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 18:00 Uhr