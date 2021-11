Söder und Steinmeier fordern Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat drastische bundesweite Maßnahmen gefordert, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Dem BR sagte er, zum Schutz unseres Gesundheitssystems müsse das ganze Land leider noch stärker heruntergefahren werden. Söder sprach von konsequenten Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, einen Lockdown für Hotspotregionen, Masken in allen Schulen und Fußballspielen ohne Zuschauer. Er forderte, noch in der kommenden Woche eine Bundesnotbremse zu beschließen und schnellstmöglich eine Ministerpräsidentenkonferenz abzuhalten. Außerdem sprach er sich erneut für eine allgemeine Impfpflicht ab Januar aus. - Eindringliche Appelle kamen auch von Bundespräsident Steinmeier: In der "Bild am Sonntag" rief er alle Bürger auf, ihre Kontakte freiwillig einzuschränken, um einen Lockdown zu verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 12:00 Uhr