Söder und Scholz sind gegen bundesweite Öffnung der Außengastronomie

Nachrichtenarchiv - 21.03.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Bund-Länder-Gipfel wird über mögliche Lockerungen in den Osterferien diskutiert. Vizekanzler Scholz sagte der "Bild am Sonntag", dass er die Öffnung der Außengastronomie bundesweit für unwahrscheinlich hält. Ähnlich hatte sich im BR schon Bayerns Ministerpräsident Söder geäußert. Dort sei die Maskenpflicht nicht einzuhalten. Derzeit gebe es die dritte Corona-Welle, wenn man jetzt die falschen Schritte gehe, werde diese nicht nur bis in den April, sondern bis in den Sommer anhalten, so Söder. Er sprach sich deshalb dafür aus, die vereinbarte Notbremse bei einer Inzidenz über 100 konsequent einzuhalten. Wo der Inzidenzwert sehr niedrig liege, könne man - so wörtlich - "differenziert nachdenken". Man könne auch in Pilotprojekten durch Testen mehr Freiheiten schaffen. Die rheinland-pfälzische Landeschefin, Dreyer, hingegen will zumindest an Ostern Ausflüge und das Einkehren in Gartenlokale erlauben. Das sagte sie der "Welt am Sonntag". Thüringens Ministerpräsident, Ramelow bat die Bevölkerung, keine Urlaubsreisen anzutreten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.03.2021 02:00 Uhr