Söder und Scholz fordern Kaufanreize für E-Autos

München: Im Wahlkampf hat CSU-Chef Söder ein neues Förderprogramm für den Absatz von Elektroautos in Aussicht gestellt. Deutschland brauche einen "Auto-Plan", um die Automobilindustrie zu unterstützen, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Konkret nannte Söder eine neue E-Mobilitätsprämie, den zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur und einen vergünstigten Ladestrompreis. Auch steuerliche Anreize insbesondere für Firmenwagen seien denkbar. - Auch Bundeskanzler Scholz sprach sich für zusätzliche Kaufimpulse für E-Autos aus. Das geht aus einem Brief an EU-Kommmissionspräsidentin von der Leyen hervor, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Demnach will der SPD-Politiker auf nationaler Ebene bei Privatkäufen einen - Zitat - "unbürokratischen Steuerabzug für in Deutschland produzierte Fahrzeuge einführen". Auf EU-Ebene solle von der Leyen eine entsprechende kurzfristige Initiative anstoßen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 06:15 Uhr