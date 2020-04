Söder und Reiter informieren über Oktoberfest

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter geben am Vormitttag bekannt, ob das Oktoberfest heuer abgesagt wird. Die Pressekonferenz soll um 9 Uhr beginnen. Beide Politiker haben in den vergangenen Tagen in Frage gestellt, dass die Wiesn in Corona-Zeiten stattfinden kann. Geplant ist sie vom 19. September bis zum 4. Oktober. Experten gehen davon aus, dass bis dahin weder Medikamente noch eine Impfung gegen das Virus zur Verfügung stehen. Ein Sicherheitsabstand wäre in der Enge der Bierzelte und im Gedränge der Gassen kaum einzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 06:00 Uhr