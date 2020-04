Söder und Reiter informieren heute über das Oktoberfest

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter wollen sich am Morgen zum Oktoberfest äußern. Für 9 Uhr hat die Staatskanzlei eine Pressekonferenz angekündigt. Söder sagte, er und Reiter hätten eine ähnliche Einschätzung: Sie seien sehr skeptisch, ob ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen Sinn mache. Reiter hatte angekündigt, dass noch in diesem Monat über die Wiesn entschieden werden soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 01:00 Uhr