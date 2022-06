Söder und Polizeigewerkschaft sind gegen weiteren Gipfel in Bayern

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat sich gegen einen weiteren G7-Gipfel in Bayern ausgesprochen. Der Freistaat habe gezeigt, dass man Gipfel könne, sagt Söder. Als Gastgeber habe Bayern 2015 und in diesem Jahr seine Pflicht getan. Jetzt sie es aber auch mal wieder gut. Ähnlich äußerte sich auch der bayerische Verband der Deutschen Polizeigewerkschaft. Der Landesvorsitzende Köhnlein sagte, der Einsatz zum G7 Gipfel auf Schloss Elmau sei gut gelaufen. Die Belastung für die Einsatzkräfte aber sei enorm gewesen, auch wenn die Proteste friedlich blieben. Es sei jedenfalls besser, bei Polizeipräsenz zu klotzen, anstatt wie nach dem G20-Gipfel-Chaos in Hamburg noch jahrelang wegen Gewalttaten und Landfriedensbruchs ermitteln zu müssen.

