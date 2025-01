Söder und Merz wollen Änderungen in Migrationspolitik

München: Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, haben Konsequenzen aus der tödlichen Messerattacke gestern in Aschaffenburg angekündigt. Übereinstimmend sagten sie, sollte die Union die nächste Bundesregierung führen, werde es in Deutschland eine neue Migrationspolitik geben. In München äußerte sich am Mittag Ministerpräsident Söder. Nach seinen Worten ist es überfällig, dass sich in Deutschland etwas ändert. Was sich konkret ändern soll, hatte zuvor CDU-Chef Merz gesagt. Demnach soll an deutschen Außengrenzen unter einer Unionsregierung wieder dauerhaft kontrolliert werden. Das Aufenthaltsrecht solle geändert und jeder ausreisepflichtige Straftäter künftig unbefristet in Arrest genommen werden.

