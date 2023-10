Söder und Merz fordern Kurskorrektur in der Migrationspolitik

Berlin: Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat die Union die Bundesregierung zu einer schnellen Zusammenarbeit in der Migrationspolitik aufgefordert. CDU-Chef Merz sagte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem hessischen Ministerpräsidenten Rhein, die Wahlergebnisse und vor allem die Wählerwanderungen hätten klar gezeigt, dass die Bevölkerung eine Lösung der Migrationskrise haben möchte. Um die AfD zu bekämpfen, müsse man deshalb die Einwanderung regeln und zwar noch vor der Europawahl. Merz bot Kanzler Scholz erneut den sogenannten Deutschlandpakt an, also eine parteiübergreifende Zusammenarbeit. Hessens CDU-Landeschef Rhein, der derzeit auch Vorsitzender der Ministerpäsidentenkonferenz ist, lud den Kanzler zum nächsten Treffen in dieser Woche ein. Bayerns Ministerpräsident Söder schlug Scholz vor, die Länderchefs zu sich ins Kanzleramt einzuladen. Söder verlangte nach einer CSU-Vorstandssitzung eine Umkehr der bisherigen Asylpolitik in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 15:00 Uhr