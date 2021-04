Söder und Laschet stehen hinter neuem Infektionsschutzgesetz, haben aber beide Gegenwind vom Koalitionspartner

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sowohl Söder als auch Laschet äußerten sich auch zu dem geplanten neuen Infektionsschutzgesetz, das dem Bund mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung geben soll. Söder stellte sich hinter den Entwurf der Bundesregierung und sagte, Bayern und die CSU seien - so wörtlich - "Mittreiber" dieses Gesetzes. Laschet drängte mit Verweis auf die aktuellen Infektionszahlen auf eine schnelle Einigung über die geplanten Regelungen. Er räumte aber ein, dass er sich im Bundesrat enthalten müsste, falls sein Regierungspartner in Nordrhein-Westfalen, die FDP, sich querstellen sollte. Mit Blick auf die Abstimmung in der Länderkammer sagte aber auch der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Chef der Freien Wähler, Aiwanger, eine Enthaltung des Freistaats sei denkbar. Er spricht sich gegen eine bundeseinheitliche Notbremse ab einer regionalen Inzidenz von 100 aus. Im BR zeigte sich Aiwanger verhalten optimistisch, dass der Bund noch einlenke.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 20:00 Uhr