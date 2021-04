Söder und Laschet sind zur Kanzlerkandidatur bereit

Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. In Unterfranken und in den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht im Südosten klar, sonst Wolken und Regen, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen oft stark bewölkt mit Regen, im Allgäu und in den Bergen Schnee. Am Dienstag und Mittwoch freundlicher. Tagsüber 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 15:00 Uhr