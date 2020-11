Söder und Laschet sind für Verlängerung des Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor den Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten hat Bayerns Regierungschef Söder die Notwendigkeit unterstrichen, den geltenden Lockdown zu verlängern. Die Welle der Infektionen sei zwar nach oben gebrochen, aber sie senke sich nicht ab, sagte Söder im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wenn man die Kontaktbeschränkungen jetzt lockere, sei man in ein oder zwei Wochen genau in derselben Situation wie vor dem Lockdown. Ähnlich äußerte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet am Vormittag vor dem Landtag in Düsseldorf. Heute werde deshalb nicht über Öffnungsschritte nachgedacht. Die seit Anfang November geltenden Maßnahmen hätten zwar geholfen, aber nicht in dem Maß, indem man es sich erhofft habe, so Laschet. Die Kanzlerin und die Länderchefs wollen heute Nachmittag strengere Kontaktbeschränkungen beschließen, die bis zum 20. Dezember gelten sollen. Außerdem diskutieren sie über mögliche Lockerungen an Weihnachten und Silvester.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 11:00 Uhr