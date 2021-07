Söder und Laschet diskutieren über Steuererleichterungen

Landkreis Hof von Unwettern stark betroffen

Hof: Nach den heftigen Unwettern in der Nacht mit starken Überschwemmungen hat sich die Lage in Oberfranken etwas entspannt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die Helfer hätten die ganze Nacht durchgearbeitet. Nach wie vor gebe es viel zu tun. Keller müssen weiterhin ausgepumpt werden. Eine Sprecherin des Landratsamtes sagte, auch einige Straßen seien immer noch gesperrt. Die Grundschule in Selbitz sowie einige Kindertagesstätten in Selbitz, Köditz und Naila bleiben heute geschlossen. Der Katastrophenfall für den Landkreis Hof wurde inzwischen aufgehoben. Nicht nur in Bayern, auch in anderen Teilen Deutschlands wüteten Unwetter. In Sachsen wurde ein Mann von einer Sturzflut mitgerissen und wird seither vermisst. In Nordrhein-Westfalen stehen in Düsseldorf und Hagen viele Keller unter Wasser. In der baden-württembergischen Stadt Mannheim fielen infolge des Unwetters Bäume auf Autos.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 09:00 Uhr