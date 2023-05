Söder und Kretschmer fordern entschiedenere Flüchtlingspolitik

Meldungsarchiv - 02.05.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wunsiedel: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine bessere Migrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung angemahnt und fordert ein entschiedeneres Handeln. Das sagte er nach der gemeinsamen Kabinettssitzung mit seinen sächsischen Kollegen. Die Länder seien vor allem bei der Unterbringung an der Belastungsgrenze, so Söder. Die vom Bund geplanten finanziellen Hilfen sind laut dem CSU-Vorsitzenden nicht ausreichend. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen zu reduzieren. Er sprach sich gegen weitere freiwillige Aufnahmeprogramme des Bundes und einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen aus. Am kommenden Mittwoch will Bundeskanzler Scholz mit den Länderchefs über eine gemeinsame Strategie in der Flüchtlingspolitik beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2023 12:45 Uhr