Söder und Kretschmann sind für Pragmatismus bei Impf-Reihenfolge

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, plädieren für mehr Pragmatismus bei der Impf-Reihenfolge. Mit Blick auf das Vakzin von Astrazeneca sagte Kretschmann der "Welt am Sonntag", man könne es sich nicht leisten, dass Impfstoff herumsteht. Auch Ministerpräsident Söder ist dafür, das Produkt freizugeben. Der "Bild am Sonntag" sagte er wörtlich: "Bevor er liegen bleibt, impfen, wer will." Die Ständige Impfkommission hatte gestern angekündigt, ihre Empfehlung zu Astrazeneca zu überdenken. Den Impfstoff dürfen in Deutschland bisher nur unter 65-Jährige bekommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 03:00 Uhr