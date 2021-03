Söder und Kretschmann fordern entschlossenen Kampf gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 31.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder und Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann haben in einem gemeinsamen Brief ihre 14 Länderkollegen aufgefordert, die Corona-Pandemie entschlossener zu bekämpfen. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Wir müssen unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen und dürfen nicht länger diskutieren". Die Ministerpräsidenten werden in die Pflicht genommen, vor allem die vereinbarte Notbremse ohne Zögern konsequent umzusetzen. Dazu gehörten nächtliche Ausgangsbeschränkungen und adäquate Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100. Ein abgestimmtes Vorgehen verlangen Söder und Kretschmann in dem Brief auch im Bereich des Schulwesens. Wer keinen negativen Test habe, solle grundsätzlich nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Vor allem die Regeln zur Notbremse, die ab einem Inzidenzwert von 100 zu Verschärfungen führt, werden in den Bundesländern teils unterschiedlich angewandt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 16:00 Uhr