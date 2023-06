Söder und Kaniber haben "Waldpakt Bayern" unterzeichnet

Kurzmeldung ein/ausklappen Außenministerin Baerbock berät morgen mit ihren EU-Kollegen

Berlin: Außenministerin Baerbock hat wegen der Ereignisse in Russland ihre Südafrika-Reise verschoben. Sie will stattdessen morgen Vormittag an einem Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg teilnehmen, um über den beendeten Aufstand zu sprechen. Erst danach bricht sie nach Angaben eines Sprechers nach Pretoria auf. Eigentlich sollte ihre Reise schon heute Mittag losgehen. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes hatte gestern den ganzen Tag zusammen gesessen. Am Abend informierte das Gremium die Obleute des Auswärtigen- und des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Die beiden Ausschüsse kommen möglicherweise heute noch zu einer Sondersitzung zusammen.

