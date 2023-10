Söder und Hartmann streiten in TV-Duell über Schwarz-Grün

Nürnberg: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hat wenige Tage vor der Landtagswahl noch einmal eine Koalition mit den Grünen kategorisch ablehnt. Unter ihm werde es definitiv kein Schwarz-Grün in Bayern geben, sagte er gestern Abend in einem Rede-Duell mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann im BR-Fernsehen. Hartmann dagegen warb für ein Regierungsbündnis seiner Partei mit der CSU. Er sei überzeugt, dass eine schwarz-grüne Regierung die richtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen und auch die gesellschaftliche Spaltung wäre. Inhaltlich stritten die beiden Spitzenkandidaten unter anderem über die Migrationspolitik. Söder auf der einen Seite forderte erneut eine Integrationsgrenze, wonach Deutschland maximal 200-tausend Geflüchtete pro Jahr aufnehmen soll. Hartmann auf der anderen Seite sprach sich dafür aus, Geflüchtete schneller in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, um so den Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 06:00 Uhr