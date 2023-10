Söder und Hartmann streiten in TV-Duell über Flüchtlingspolitik

Nürnberg: Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern haben sich die Spitzenkandidaten von CSU und Grünen ein Fernsehduell geliefert. Dabei wurden Meinungsverschiedenheiten unter anderem in der Flüchtlingspolitik deutlich. Der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Hartmann, forderte im BR-Fernsehen, die bereits in Deutschland lebenden Migranten so schnell wie möglich in Arbeit zu bekommen. Konkret schlug er vor, dass Flüchtlinge direkt nach ihrem ersten Termin bei der Ausländerbehörde eine Berufsberatung erhalten. So könnten Geflüchtete auch dazu beitragen, das Fachkräfte- und Arbeitskräfteproblem in den Griff zu bekommen. Aus Sicht von CSU-Chef Söder braucht es vor allem Rückführungsprogramme, etwa für Straftäter. Der Ministerpräsident plädierte auch dafür, Sozialleistungen an Migranten verstärkt als Sachleistungen zu gewähren. Erneut schloss Söder eine Koalition mit den Grünen in Bayern aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 22:00 Uhr