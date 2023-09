Söder und Hartmann positionieren sich in BR24 Wahlarena

Hirschaid: CSU und Grüne in Bayern positionieren sich beim Thema Zuwanderung unterschiedlich. Das ist in der BR24 Wahlarena am Abend erneut deutlich geworden. Während Ministerpräsident Söder sich gegen eine unkontrollierte Migration und für eine konsequente Abschiebung Krimineller aussprach, forderte der Grünen-Spitzenkandidat Hartmann eine neue Aufnahmekultur. Er schlug vor, Menschen aus dem Ausland schon bei der Ankunft in Deutschland die Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben. Beim Thema Energiewende plädierte er dafür, alle Menschen mitzunehmen, ansonsten werde sie nicht funktionieren. Söder verwies darauf, dass die deutsche Wirtschaft zwar in einer Rezession stecke, die Lage in Bayern aber erheblich besser sei. Um Unternehmen zu entlasten, sprach er sich für einen Bürokratieabbau aus. Für jedes neue Gesetz solle ein altes abgeschafft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 07:00 Uhr