Söder und Habeck fordern Geisterspiele und frühere Weihnachtsferien

Berlin: Vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen werden die Forderungen nach schärferen Corona-Regeln konkreter. Bayerns Ministerpräsident Söder etwa will, dass Bundesliga-Fußballspiele künftig wieder ohne Fans ausgetragen werden. Schon wegen der An- und Abfahrtswege machte es auf absehbare Zeit keinen Sinn, Zuschauer zuzulassen, sagte Söder im BR. Wenn auf Bundesebene Geisterspiele nicht beschlossen würden, werde Bayern es alleine machen. Ähnlich äußerte sich Grünen-Chef Habeck im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er bezeichnete es als Fehler, dass das Spiel zwischen Köln und Gladbach am Wochenende in einem vollbesetzten Stadion stattgefunden hat. Das hätte man untersagen sollen. Um Kontakte bei Schülern zu reduzieren, sprach sich Habeck dafür aus, in Ländern mit hohen Inzidenzen die Weihnachtsferien vorzuziehen. Auch Söder zeigte sich dafür offen, schränkte aber ein, generell müssten die Schulen so lange offengehalten werden, wie nur möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2021 08:00 Uhr