Söder und Esken rechnen mit Wirtschaftsaufschwung

Söder erwartet mit neuer Koalition Wirtschaftsaufschwung: Im Deutschlandfunk sprach der CSU-Chef am Tag nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag von einem "Aufholprogramm". Möglichkeiten für Sonderabschreibungen und günstigere Energiepreise für die Industrie würden für einen Konjunktursprung sorgen. Auch die SPD-Co-Vorsitzende rechnet nach eigenen Worten mit einer "neuen Dynamik für Deutschland". Man werde in Arbeitsplätze, aber auch in die Wirtschaft investieren. Sie betonte, die SPD wolle sich in einer Bundesregierung mit der Union nach wie vor für neue Steuern auf hohe Einkommen einsetzen - dazu habe es im Koalitionsvertrag noch keine Einigung gegeben. - Der Co-Vorsitzende der Grünen, Banaszak, sprach hingegen von einer "Verdrängungskoalition": Der Vertrag biete keine ausreichenden Antworten - etwa auf den stärker werdenden Rechtsextremismus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 10:45 Uhr