Söder und Bayern-Bosse würdigen Franz Beckenbauer

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat gemeinsam mit Vertretern des FC Bayern der gestorbenen Fußball-Legende Franz Beckenbauer gedacht. Söder sagte, man trauere um einen ganz, ganz großen Bayern, und den erfolgreichsten und besten Fußballspieler, den Deutschland je hatte - um einen Mann, der eine Art Fußballgott gewesen sei, der den deutschen Fußball verändert habe und das Bild der Deutschen in der Welt. Der Vereinspräsident des FC Bayern, Hainer, sagte, Beckenbauer sei nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für den deutschen Fußball und den Weltfußball so bedeutend wie kaum ein anderer. Hainer und Söder äußerten sich in der Hofkapelle der Münchner Residenz, als sie sich in das dort aufliegende Kondolenzbuch für Beckenbauer eintrugen. Das können ihnen ab jetzt auch alle Bürger gleich tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 13:00 Uhr