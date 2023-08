Söder und Aigner warnen vor Gefahren für die Demokratie

Herrenchiemsee: Landtagspräsidentin Aigner hat dazu aufgerufen, die Demokratie zu schützen. Am Rande des Festakts zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee sagte sie, es liege an den Bürgerinnen und Bürgern, auch mit Wahlen zu zeigen, dass es wichtig sei, die Verfassung zu schützen. Ministerpräsident Söder sagte, Freiheit bedeute auch, gegen die Feinde der Freiheit vorzugehen. Am Mittag hält Bundespräsident Steinmeier eine Festrede. Im Alten Schloss auf Herrenchiemsee kamen 1948 Politiker und Experten zusammen, um die Grundlagen für das bis heute geltende Grundgesetz zu erarbeiten. Der sogenannte Verfassungskonvent wurde von den damaligen Ministerpräsidenten der Länder der westlichen Besatzungszonen einberufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 12:00 Uhr