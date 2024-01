Söder übt zum Auftakt der Winterklausur erneut Kritik an der Ampel

Seeon: Zum Auftakt der Winterklausur der CSU-Landesgruppe hat Parteichef Söder scharfe Kritik an der Ampel-Regierung geübt. Er nannte die CSU die Schutzmacht der sogenannten kleinen Leute und kritisierte, dass alles teurer werde, während alle versprochenen Entlastungen nicht greifen würden. Sowohl Söder, als auch Landesgruppenchef Dobrindt verstärkten ihr Dringen auf eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages. Nur so lässt sich laut Söder das Vertrauen wiederherstellen. Er nannte die 16 Jahre, in denen die Union Deutschland regiert hat, "gute Jahre". In der Frage der nächsten Kanzlerkandidatur der Union sieht Söder derzeit CDU-Chef Merz vorne. Eine Entscheidung soll aber erst im Spätsommer fallen. Neben Merz gelten auch Söder sowie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst als Anwärter. Allerdings forderteSöder, man solle sich nicht durch diese Frage oder durch Koalitionsfragen ablenken lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 14:00 Uhr