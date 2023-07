Söder übt scharfe Kritik an Krankenhausreform

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz bestätigt neues Waffenpaket für die Ukraine

Vilnius: Bundeskanzler Scholz hat die neuen Waffenlieferungen an die Ukraine bestätigt. Am Rande des Gipfels in der Hauptstadt von Litauen sagte Scholz, dass Deutschland Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro bereitstellen wird. Konkret umfasst das Paket zwei Patriot-Flugabwehrsysteme der Bundeswehr und Drohnenabwehrsysteme. Zudem werden 40 Schützenpanzer des Typs Marder und 25 Leopard-1-Panzer geliefert. Nach Angaben des Kanzlers planen die sieben großen Industriestaaten, die G7, Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Ende des Kriegs. Scholz betonte außerdem, Deutschland werde nächstes Jahr in der Lage sein, mit den Mitteln des Bundeshaushalts und des Sondervermögens das Zwei-Prozent-Ziel der Nato zu erreichen. Er habe den Eindruck, dass sich viele Nato-Staaten diesbezüglich auf den Weg gemacht hätten und das Ziel in kürzerer Zeit auch umsetzen würden, so Scholz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2023 13:15 Uhr